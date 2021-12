"Maremoto de casos". Reino Unido alarmado com variante Ómicron

Morreu a primeira pessoa com a variante Ómicron da covid-19. Foi no Reino Unido e o primeiro-ministro Boris Johnson avisou para um maremoto de casos provocados por essa variante. Johnson pediu a todos os britânicos adultos que tomem a vacina suplementar contra a Covid-19 até ao final do ano.