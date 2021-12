"Maremoto de Ómicron". Governo britânico acelera doses de reforço

, advertiu o primeiro-ministro britânico numa declaração ao país emitida pelas estações televisivas.A anteceder esta declaração de Boris Johnson,, perante a propagação da nova variante Ómicron no país. O Reino Unido estivera pela última vez neste nível em maio.O teletrabalho passa a ser proposto como modelo preferencial, ao abrigo do novo pacote de medidas contra a pandemia.

O Governo espera ver administrado um máximo de doses de reforço até ao final de dezembro.



“Temo que estejamos a enfrentar uma emergência na nossa batalha com a nova variante Ómicron. É agora claro que duas doses da vacina são simplesmente insuficientes para dar o níveo de proteção de que todos precisamos. Mas”, afirmou Boris Johnson.“Neste momento, os nossos cientistas não podem dizer se a Ómicron é menos severa. E mesmo que isto venha a ser verdade,”, dramatizou.

Também a Escócia espera reforçar a vacinação de todos os adultos até ao final do ano. A Irlanda do Norte está igualmente a acelerar o processo, embora não avance, para já, com o mesmo objectivo de cobertura.



Na prática, todos os cidadãos com 18 ou mais anos em Inglaterra terão já esta semana acesso a uma terceira dose da vacina contra Covid-19, desde que tenham decorrido três meses após a segunda dose; as pessoas com 30 ou mais anos de idade podem fazer o agendamentoda dose de reforço, desde que tenham passado dois meses desde a segunda dose.Este reforço vacinal terá reflexos na realização de consultas e outros atos médicos, como, de resto, admitiu o próprio Boris Johnson.

Oposição a bordo

Mais de meio milhão de doses de reforço foram administradas, no Reino Unido, durante o último sábado.

Os primeiros dados recolhidos pelos peritos do Reino Unido apontam para uma eficácia de 75 por cento da dose de reforço na reposta à Ómicron.

O líder do Partido Ttrabalhista somou a sua voz ao apelo a um reforço vacinal. “Já foi pedido tanto ao povo britânico e este esteve sempre à altura do desafio. Por isso,”, exortou Keir Starmer.Por sua vez, o líder dos liberais democratas, Ed Davey, veio afirmar que as doses de reforço são do interesse de todos,, o que levará a “pressões” acrescidas sobre os profissionais do sistema público de saúde.A declaração de Boris Johnson ao país acontece num contexto de contestação crescente, depois de terem vindo a público imagens de reuniões informais e festejos no Número 10 de Downing Street no decurso do confinamento de 2020.

c/ agências