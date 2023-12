Foto: Thomas Peter - Reuters

Há um impasse na revisão do orçamento plurianual da União Europeia com epicentro húngaro. Uma questão que, do ponto de vista da eurodeputada socialista Margarida Marques, pode afetar os apoios à Ucrânia.

A eurodeputada socialista, uma das relatoras no Parlamento Europeu para a revisão do quadro financeiro 2024 - 2027, ouvida esta sexta-feira pela Antena 1, sublinha que é necessária uma ação urgente nesta matéria.



Os líderes europeus devem voltara a reunir-se numa cimeira extraordinária em janeiro ou fevereiro do próximo ano.