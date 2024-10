Maria Luís Albuquerque já conhece perguntas dos eurodeputados a 6 de novembro

Foto: Tiago Petinga - Lusa

Maria Luís Albuquerque já conhece as perguntas que vão ser feitas pelos Eurodeputados no dia 6 de novembro, quando for ouvida no Parlamento Europeu. Desta audição sairá um parecer do Parlamento Europeu, essencial para que a comissária designada possa assumir o cargo no executivo europeu.