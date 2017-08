Mariano Rajoy afirma que Espanha vencerá os terroristas

"Esta terrível tragédia, que vivemos hoje em Barcelona, une-nos na dor com todos os países do mundo", afirmou Mariano Rajoy.



O chefe do Governo espanhol deixou também uma palavra de agradecimento a todos os países que enviaram mensagens de apoio e solidariedade.



"Queremos estabelecer quanto antes a normalidade e levar perante a justiça os responsáveis por esta barbaridade".



"A luta contra o terrorismo é a principal prioridade das sociedades livres. E a resposta tem de ser global. Todos compartilhamos o nosso amor à liberdade, à dignidade do ser humano e numa sociedade baseada na justiça e não no medo ou no ódio. Todos nós somos aliados desta causa", sublinhou.



"Estamos unidos na dor, mas estamos sobretudo unidos na vontade de terminar com esta barbárie. Não podemos esquecer que a Espanha é um país unido em torno de alguns valores dos quais nos sentimos muito orgulhosos: a democracia, a liberdade e os direitos humanos. Travámos muitas batalhas contra o terrorismo ao longo da história e sempre as vencemos".