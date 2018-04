Partilhar o artigo Mariano Rajoy diz que respeita as decisões judiciais alemãs Imprimir o artigo Mariano Rajoy diz que respeita as decisões judiciais alemãs Enviar por email o artigo Mariano Rajoy diz que respeita as decisões judiciais alemãs Aumentar a fonte do artigo Mariano Rajoy diz que respeita as decisões judiciais alemãs Diminuir a fonte do artigo Mariano Rajoy diz que respeita as decisões judiciais alemãs Ouvir o artigo Mariano Rajoy diz que respeita as decisões judiciais alemãs

Tópicos:

Catalunha, Efe,