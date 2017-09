Mariano Rajoy garante que "não vai haver referendo na Catalunha"

RTP07 Set, 2017, 15:11 / atualizado em 07 Set, 2017, 15:19 | Mundo

O recurso está ser examinado e, a ser considerado inconstitucional, deverá impedir a realização da consulta, marcada para dia 1 de outubro próximo. Rajoy está confiante que a conclusão lhe será favorável.



"Não haverá nenhum referendo de autodeterminação" garantiu em conferência de imprensa esta quinta-feira. O primeiro-ministro falou ainda num "ato intolerável de desobediência" e afirmou que a lei aprovada pelos deputados catalães é inconstitucional.



Rajoy lembrou ainda aos alcaides da Catalunha o seu dever em paralisar qualquer atividade relativa ao referendo marcado para daqui a três semanas. Tentou assim ultrapassar a iniciativa do Governo catalão que já enviou uma carta aos autarcas a solicitar a disponibilização de locais para a votação e uma resposta por correio eletrónico em 48 horas.



O Tribunal Constitucional modificou a sua ordem do dia para apreciar a resposta do Governo em Madrid à aprovação, quarta-feira, pelo Parlamento da Catalunha, da proposta-lei que, de acordo com as pretensões dos independentistas catalães, legitimiza o referendo.

Tudo para impedir referendo

O Ministério Público espanhol anunciou por seu lado que vai interpor queixas crime contra os membros da Mesa do Parlamento catalão e contra todos os membros do Governo da Catalunha, a Generalitat. "Estão a ser preparados processos penais", anunciou o Procurador Geral José Manuel Manza em conferência de imprensa.



O mais alto representante do Ministério Público, nomeado pelo Governo de Madrid, acrescentou que vão ser dadas ordens para que a "polícia judiciária apreenda os meios ou instrumentos destinados a preparar ou a acolher o referendo ilegal".



A Guardia Civil, a Polícia nacional e os Mossos d'Esquadra (a polícia catalã) deverão ser envolvidas nas operações para impedir o que o Manza qualificou de delitos de "desobediência", "prevaricação" e "mau uso dos dinheiros públicos".



O Parlamento catalão sabia que arriscava estes processos mas, mesmo assim, aprovou quarta-feira uma proposta de lei que "instaura um regime jurídico excecional para regulamentar e garantir o referendo de autodeterminação da Catalunha", a 1 de outubro.

"Estado de sítio latente"

A iniciativa do Junts pel el Sí e da CUP - Candidatura Unidade Popular da Catalunha, maioritários, provocou gritos, apupos e aplausos, acabando por levar os deputados da oposição a abandonar a assembleia.



A proposta foi depois transformada em decreto pela Generalitat. O Governo catalão fala agora de "estado de sítio latente" em Espanha e garante que nada o fará parar. "Faça chuva ou faça sol, iremos faze-lo porque é o nosso compromisso com os cidadãos da Catalunha", afirmou esta quinta-feira o porta-voz, Jordi Turull.



Já esta quinta-feira o debate seguia aceso no Parlamento catalão, que pretendia aprovar as regras de funcionamento da Catalunha, caso se venha a dar uma declaração de independência.



Os dois partidos maioritários interpuseram entretanto uma alteração à ordem do dia do plenário para aprovar a lei de transitoriedade jurídica ou lei de rotura, com caracter de urgência.