Marine Le Pen apela ao voto dos franceses de direita e de esquerda

"A minha ambição é unir os franceses num projeto que junte as gerações num destino invencível. Apelo a todos os franceses, de todas as sensibilidades, de direita ou esquerda, de todas as origens que se unam a nós para construirmos com convicção e entusiasmo uma grande vitória", disse a líder da extrema-direita.

Marine Le Pen terá, segundo as sondagens, cerca de 24% dos votos dos franceses, ficando em segundo lugar nesta primeira volta das eleições. Em primeiro lugar ficou o Presidente cessante, Emmanuel Macron, com cerca de 28% dos votos.

"Eu vejo a esperança, a esperança das forças que querem endireitar este país. A 24 de abril far-se-á uma escolha fundamental entre duas visões opostas do país: a divisão e a desordem ou a união dos franceses à volta da justiça social", indicou a candidata.

Marine Le Pen e Emmanuel Macron vão defrontar-se daqui a duas semanas na segunda volta das eleições presidenciais que se realizam a 24 de abril.