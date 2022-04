Marine Le Pen celebra "resultado histórico" de 41,8%

"Apesar da derrota não posso deixar de sentir esperança", afirmou Marine Le Pen, falando em "resultado histórico".



Com 41,8 por cento de votos em Marine Le Pen, a extrema direita obteve o seu melhor resultado de sempre.



Marine Le Pen promete agora continuar a lutar para vencer as legislativas em Julho, confirmando a subida registada nesta segunda volta das eleições presidenciais.



"Esta noite digo e repito, nunca abandonarei os franceses. Viva a França!" exclamou a candidata derrotada no final de um discurso de cerca de sete minutos.