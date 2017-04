Marine Le Pen suspende liderança da FN para ser Presidente de todos os franceses

"Os franceses são muito fiéis ao 'homem' que elegem e o autarca é depois deputado na Assembleia nacional ou está presente no Senado," lembra a correspondente da RTP, Rosário Salgueiro.



A Frente Nacional, contudo, não tem esta representação direta nem esta proximidade, já que tem "meia dúzia de municípios". Daí que será muito difícil Marine le Pen ter uma maioria no Parlamento.



A candidata, que anunciou esta noite que vai suspender a sua lideerança da Frente Nacional para se tornar "Presidente de todos os franceses", já está em contactos para apoios entre os Republicanos, sobretudo os mais próximos do ex-Presidente Nicolas Sarkozy.



Por outro lado, caso seja eleito Presidente, Emmanuel Macron, terá mesmo de governar baseado em apoios partidários ou alianças no Parlamento, já que não está formalmente ligado a nenhum dos partidos tradicionais.



A questão das legislativas, que se disputam a 11 de junho, está já a dominar a campanha de Macron.



François Fillon já se demitiu da liderança do Partido republicano, por considerar não ser a pessoa indicada para levar o partido até um bom resultado nas legislativas, apesar de ter tido mais de 20 por cento dos votos na primeira volta das Presidenciais, este domingo.