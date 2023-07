Marinha dos EUA acusa Irão de apreender um navio mercante no Golfo

"O Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica apreendeu à força um navio mercante provavelmente envolvido em atividades de contrabando e que transitava no Golfo (...) no Bahrein", disse a Marinha norte-americana em comunicado.

Depois de monitorizar a situação de perto, a Marinha dos EUA concluiu que as "circunstâncias do incidente não justificavam maior intervenção", de acordo com o comunicado.

Na quarta-feira, o Comando Central das Forças Navais dos EUA (Navcent) informou que o USS McFaul respondeu a um pedido de socorro do Richmond Voyager, contra o qual as forças iranianas abriram fogo várias vezes, sem causar baixas.

Hoje, o Irão justificou a sua intervenção, argumentando que suas forças tentaram intercetar um petroleiro que acusa de ter colidido com um navio iraniano no Golfo de Omã.

O Navcent também anunciou que se opôs à apreensão pelo Irão de um outro navio-tanque, o TRF Moss, de bandeira das Ilhas Marshall, nas águas internacionais do Golfo de Omã.

Os incidentes têm aumentado nas águas do Golfo, zona marítima crucial para o transporte global de petróleo, desde que em 2018 os Estados Unidos se retiraram do acordo internacional destinado a limitar o programa nuclear iraniano, voltando a impor sanções à República Islâmica.

O Exército iraniano apreendeu um petroleiro com a bandeira das Ilhas Marshall com destino aos Estados Unidos no final de abril no Golfo de Omã, e outro com a bandeira do Panamá em trânsito pelo Estreito de Ormuz, uma semana depois.