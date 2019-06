Marinha portuguesa resgata migrantes no Mediterrâneo

Foto: Giorgos Moutafis, Reuters. Criança ao ser recolhida em operação de resgate da Marinha grega.





Finalmente, o salvamento em alto-mar ao largo da ilha de Lesbos terminou, em segurança, no porto de Skala Skamineas, onde os migrantes foram entregues às autoridades gregas.



Na ânsia do socorro de pouco valeram os apelos da Polícia Marítima Portuguesa. Em segundos, o bote começou a afundar-se com migrantes ainda no interior.O segundo resgate foi feito já em terra: 39 migrantes, entre eles 22 crianças, todos da Síria, foram interceptados numa praia.A travessia do Mediterrâneo é um drama que se arrasta há anos e que vai dividindo os paises da União Europeia. Portugal mantém-se firme e ao lado dos que querem ajudar.Até lá, é já certo o acolhimento de pelo menos cinco dos quarenta migrantes que estavam a bordo do Sea Watch, o navio comandado por Carola Rackete, a alemã que desafiou a autoridade do Governo de Matteo Salvini e violou a interdição de atracar em território italiano com um navio de refugiados resgatados no mar.