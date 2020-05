Mário Centeno volta a ser confrontado com a polémica em torno do Novo Banco

Foto: Manuel de Almeida - Lusa

O PSD disse que o ministro das Finanças está a prazo. O Bloco de Esquerda acusou Mário Centeno de ter violado o compromisso assumido pelo primeiro-ministro. São alguns dos argumentos que o ministro ouviu esta tarde no parlamento durante o debate do Programa de Estabilidade.