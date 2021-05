Mario Draghi abdica de salário enquanto for primeiro-ministro de Itália

O primeiro-ministro italiano decidiu abdicar da totalidade da remuneração num valor que ronda os 110 mil euros anuais.



Draghi declarou em 2020 um rendimento anual de quase 600 mil euros brutos, a larga fatia relativa a pensões do Estado que recebe por ter sido Diretor Geral do Tesouro e Governador do Banco de Itália.



O ex-presidente do Banco central Europeu tomou posse como primeiro-ministro há três meses.



Um cargo que aceitou a pedido do Presidente da República, Sérgio Matarella, para evitar uma nova crise política no país e eleições legislativas antecipadas.