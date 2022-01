Mariupol. Como os ucranianos perto da linha da frente reagem

Os enviados da RTP à Ucrânia Cândida Pinto e rui Alves Castro estão nesta altura em Mariupol, no sudeste do país junto à fronteira com a Rússia. Aqui, a vida corre normalmente, "alheia" à presença de tropas russas junto à fronteira.