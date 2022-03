Mariupol. Fome e doenças alastram entre quem se esconde em cave

”, revelou à BBC uma professora de 39 anos que fugiu da cidade no início da invasão russa, mas que mantém contacto com os amigos que permanecem em Mariupol.

As autoridades ucranianas afirmam que pelo menos 2.400 civis foram mortos na cidade.

Na cave estão várias famílias que abandonaram casas que não são seguras ou foram destruídas pelas tropas russas.. A maior parte do seu dia é passado na cave, esporadicamente saem para apanhar sol”, acrescentou Anastasiya Ponomareva.As condições de saúde estão a deteriorar-se rapidamente e “”.As ruas são tão perigosas que poucos deixam as caves para recuperar os corpos dos mortos. Muitos estão a ser enterrados em valas comuns.Os ataques russos quase interruptos transformaram os bairros de Mariupol em terrenos baldios. Com os edifícios de apartamentos em ruínas.“Na margem esquerda, não há nenhum edifício residencial intacto, está tudo queimado.”, frisou a professora.Anastasiya Ponomareva realça que é uma “situação muito difícil. As pessoas necessitam de um corredor humanitário para abandonar a cidade em segurança. Caso contrário, é uma morte lenta devido à fome e à sede”.Também em declarações à BBC, Serhii Kozyrkov outro ex-residente de Mariupol que está agora em Lviv e que também está em contacto com as pessoas que estão refugiadas na cave afirmou que “. As pessoas adoecem porque está muito frio e estão todos deitados uns ao lado dos outros”.As famílias que estão nas caves ouvem os sons das explosões nas proximidades. “. Estão todos muito assustados”, disse Serhii Kozyrkov, um pastor de 40 anos.Na cave está um gerador que é utilizado para recarregar os telemóveis.

Cessar-fogo não é respeitado

Na terça-feira cerca de dois mil carros conseguiram sair da cidade portuária e outros dois mil estão prontos para partir, revelou o vice-presidente da câmara de Mariupol, Sergei Orlov. Foi o segundo dia em que os residentes foram autorizados a sair.No entanto, não foi autorizada a entrada de ajuda humanitária. Segundo Sergei Orlov, “a situação está a tornar-se mais difícil a cada dia que passa”.”, denunciou.Há quatro dias que a ajuda humanitária está perto da cidade, mas “os russos não deixam entrar”.“Infelizmente, não podemos fazer nada”.