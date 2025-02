Marrocos classifica de provocatória atitude de deputados do PE

Estas "provocações não têm impacto sobre Marrocos, que exerce plenamente a sua soberania sobre as suas províncias do sul, bem como sobre o resto do seu território nacional", afirmou o chefe da diplomacia marroquina.

De acordo com a agência de notícias pública marroquina MAP, Burita disse que o país "recebe milhões de turistas, bem como altos funcionários e delegações oficiais, todos os anos, sem problemas de maior".

O ministro citou como exemplo a visita, na segunda-feira, de Gérard Larcher, presidente do Senado francês, a câmara alta do parlamento, a Aaiun, além de "numerosas viagens feitas por empresários e autoridades internacionais".

"Tal como outros países do mundo, qualquer visita a Marrocos, seja oficial, turística ou para missões específicas, está sujeita a procedimentos organizacionais claros dentro de uma estrutura regulamentada, de acordo com as leis em vigor", garantiu Burita.

Eurodeputados em missão de observação

A delegação europeia, que tentou entrar na quinta-feira passada em Aaiun, era composta pela portuguesa Catarina Martins (Bloco de Esquerda), pela espanhola Isabel Serra (Podemos) e pelo finlandês Jussi Saramo (Aliança de Esquerda).

A delegação do PE tinha partido na quinta-feira de Las Palmas a bordo de um avião da Royal Air Maroc com destino a Aaiun, mas os três eurodeputados foram impedidos de sair do aparelho, tendo regressado às Canárias.

Os três eurodeputados indicaram que integravam uma missão de observação para analisar o cumprimento da decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, que anulou vários acordos de agricultura e pesca entre os 27 e Marrocos, por violarem a autonomia do Saara Ocidental.