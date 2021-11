Marrocos detém 231 pessoas a emigrar desde o Saara Ocidental

Segundo reporta hoje a agência noticiosa oficial marroquina MAP, que cita fontes locais, os serviços de segurança intercetaram terça-feira duas embarcações defronte de El Aiun, com 97 migrantes a bordo. Por outro lado, a Marinha Real também localizou outra embarcação com 61 pessoas a bordo no porto da mesma cidade sarauí.

No mesmo dia, os serviços de vigilância costeira marroquinos intercetaram a norte do porto pesqueiro de Tarouma 19 africanos subsaarianos, 13 deles mulheres e um menor, que pretendiam chegar às Canárias.

Por outro lado, as organizações não-governamentais Caminando Fronteras e Alarm Phone, que reportam às autoridades viagens de barco com destino às ilhas Canárias, alertaram terça-feira que 14 pessoas morreram num barco resgatado 170 quilómetros a noroeste da cidade sarauí de Dakhla, depois de quase três semanas à deriva no Atlântico.