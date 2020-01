Marta Temido garante prevenção tranquila face ao coronavírus

Marta Temido tem acompanhado a chegada de casos de pessoas infetadas à Europa.A titular da pasta da Saúde diz que é um acompanhamento em alerta, mas de forma tranquila.Os portugueses que chegarão a Portugal, mais de uma dezena, vão ser avaliados segundo as regras da Organização Mundial de Saúde. Para já, a situação de quarentena não está prevista.Marta Temido face ao vírus que provocou mais 26 mortos em 24 horas. Os números totais apontam para 132 mortos e quase 6 mil infetados.Marcelo Rebelo de Sousa também já se pronunciou e disse que está a acompanhar este caso.O Presidente da República esclareceu que os portugueses a residir em na cidade de Wuhan, epicentro da epidemia, estão fora de perigo.

Malásia anuncia mais três casos

O ministério da Saúde da Malásia anunciou mais três casos de infeção, tendo já sete casos confirmados.Duas das ligações marítimas entre Macau e Hong Kong vão ser suspensas. As restantes vão sofrer uma redução no número de viagens a partir de quinta-feira para evitar a propagação do novo coronavírus chinês.A medida foi tomada por tempo indefinido pelo governo da região administrativa especial de Hong Kong.A mesma direção apelou "aos cidadãos e turistas para prestarem atenção às informações sobre o ajustamento das viagens marítimas", para "usarem máscaras nos terminais marítimos e durante as viagens", bem como para "prestarem atenção às recentes medidas antiepidémicas", aconselhando que cancelem "as viagens desnecessárias, tendo em conta a segurança e a redução do risco da propagação de doenças".Todas as ligações ferroviárias entre Hong Kong e a China continental vão ser cortadas a partir de sexta-feira e o número de voos com partida do continente será reduzido.Os últimos números permitem concluir que este coronavírus já ultrapassou em número de pessoas infetadas na China, a epidemia de 2002-2003, denominada de “sars” que em território chinês chegou a pouco mais de cinco mil infetados.



Aviões transportam estrangeiros aos países de origem

Já partiram de Whuan dois aviões que retiraram cidadãos estrangeiros desta cidade chinesa, um para o Japão e outro para os Estados Unidos.A França tem previsto esta quarta-feira um voo que retire 200 franceses de Whuan.A Comissão Europeia disse que um segundo avião será enviado ainda esta semana para repatriar mais 350 europeus.Ainda não se sabe se alguns cidadãos portugueses estarão num destes voos.

Na Europa, por agora, Alemanha e França são os países com casos confirmados de infeção com o coronavírus.