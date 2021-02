Marte tem cada vez mais marcas e máquinas terrestres

Foto: NASA - Reuters

Na passada quarta-feira chegou à orbita de Marte a primeira de três sondas programadas para estudar o planeta vermelho. A primeira foi a "Hope" dos Emirados Árabes Unidos, no dia seguinte a chinesa "Tianwen-1" e no dia 18 chegará a "Perserverance" norte americana.