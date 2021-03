Marte. Teste de SN11 volta à contagem decrescente após atraso de inspetor

Já nada espanta a equipa de Elon Musk no complexo da SpaceX em Boca Chica, Texas. Depois de algumas explosões, testes praticamente perfeitos e novas explosões, mau tempo, investigações e não autorizações por parte da agência governamental norte-americana, eis agora um novo lançamento a ser adiado por atraso de um inspetor da FAA.

De acordo com funcionários da SpaceX em boca Chica, o lançamento do protótipo Starship SN11 estava inicialmente programado para esta segunda-feira, entre 13h00 e 18h00 locais (17h00-22h00 em Lisboa). Mas um inspetor da FAA, que supervisiona os lançamentos espaciais comerciais, não conseguiu chegar ao local de lançamento a tempo, escreveu o CEO da SpaceX, Elon Musk.



FAA inspector unable to reach Starbase in time for launch today. Postponed to no earlier than tomorrow.