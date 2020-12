Martin Chrien rescinde contrato com o Benfica

“O Sport Lisboa e Benfica e o futebolista Martin Chrien concretizaram hoje, de forma amigável, a rescisão do contrato laboral que os ligava desde a época 2017/18”, pode ler-se na curta nota divulgada pelas ‘águias’, no seu sítio oficial.



O jogador, de 25 anos, ingressou no Benfica na época 2017/18, proveniente dos checos do Plzen, mas nunca se conseguir impor, tendo sido emprestado ao Santa Clara na época seguinte e cumprindo ainda um total de 32 jogos pela formação secundária dos ‘encarnados’.



Em sentido inverso, o Benfica indica que o defesa central Pedro Álvaro, cedido ao Belenenses SAD no início de outubro, vai regressar ao clube em janeiro, para integrar a equipa B, às ordens de Renato Paiva.