Martins da Cruz realça transformação de Angola em "potência regional"

"José Eduardo dos Santos foi um grande presidente angolano e africano, porque ganhou a longa guerra civil - de 1975 até 2002 -, mas a seguir soube ganhar a paz, ou seja, integrar os generais e oficiais da Unita nas Forças Armadas de Angola e chamar vários membros da Unita para o seu próprio governo. Transformou Angola numa potência regional e marcou o tempo angolano e o tempo africano", afirmou.

Em declarações à Lusa, o antigo diplomata assinalou que José Eduardo dos Santos "soube construir uma democracia" e que Angola pode ser "um exemplo" para outras nações africanas.

Enfatizando a criação de "um sistema partidário que funciona" e "eleições que são fiscalizadas por observadores internacionais", Martins da Cruz recordou as "dezenas de vezes" que esteve com o antigo chefe de Estado angolano, destacando ainda ter sido "o único português convidado para o último aniversário" celebrado durante a sua presidência.

"Tinha um enorme respeito por Portugal. Sabia exatamente qual era o papel que tínhamos desempenhado para a paz em Angola durante as negociações de paz e respeitava muito as relações com Portugal. Soube sair como presidente e saiu de Angola para não se meter no dia a dia da governação. O atual presidente, João Lourenço, foi o seu último ministro da Defesa e creio que até aí teve um papel para preservar o equilíbrio político e a paz", acrescentou.

José Eduardo dos Santos morreu hoje aos 79 anos em Barcelona, após doença prolongada, anunciou a Presidência da República de Angola.

O antigo Presidente de Angola estava há duas semanas internado nos cuidados intensivos de uma clínica em Barcelona.

Em comunicado, o executivo angolano apresenta "profundos sentimentos de pesar" à família e apela "à serenidade de todos neste momento de dor e consternação".

José Eduardo dos Santos sucedeu a Agostinho Neto como Presidente de Angola em 1979 e deixou o cargo em 2017, cumprindo uma das mais longas presidências no mundo, sendo regularmente acusado por organizações internacionais de corrupção e nepotismo.

Em 2017, renunciou a recandidatar-se e o atual Presidente, João Lourenço, sucedeu-lhe no cargo, tendo sido eleito também pelo Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), que governa no país desde a independência de Portugal, em 1975.