Máscara, um objeto obrigatório nos espaços públicos de Itália

as máscaras e equipamentos de proteção têm de ser trazidas connosco quando sairmos de casa e usadas a partir desse momento. Temos de as usar o tempo inteiro, a não ser que estejamos numa situação de isolamento contínuo”, explicou aos italianos o primeiro-ministro Giuseppe Conte.



Apesar de o número de casos de Covid-19 ser mais baixo em Itália do que em muitos outros países europeus que ainda não obrigam ao uso de máscara na rua, o país tem visto um aumento constante de novas infeções.



Face a esses dados, Giuseppe Conte disse serem necessárias medidas mais apertadas de modo a evitar um regresso ao confinamento, o que seria economicamente devastador para os italianos.



As máscaras devem agora ser utilizadas nas ruas, mantendo-se a sua utilização também em lojas, escritórios, transportes públicos, cafés e restaurantes (exceto no momento da refeição).



A nova medida tinha já sido aplicada em algumas regiões de Itália onde o número de casos havia disparado, como na cidade de Roma, mas o anúncio do primeiro-ministro tornou-a aplicável a todo o país.



A decisão chegou no mesmo dia em que Itália registou um novo recorde no número de novos casos em cinco meses. Em 24 horas, foram contabilizadas mais 3.678 infeções. O número não era tão alto desde 16 de abril, altura em que o país era o epicentro da pandemia. Agora, porém, as autoridades de saúde processam duas vezes mais testes do que então.

“A partir de agora,Temos de as usar o tempo inteiro, a não ser que estejamos numa situação de isolamento contínuo”, explicou aos italianos o primeiro-ministro Giuseppe Conte.Apesar de o número de casos de Covid-19 ser mais baixo em Itália do que em muitos outros países europeus que ainda não obrigam ao uso de máscara na rua, o país tem visto um aumento constante de novas infeções.Face a esses dados, Giuseppe Conte disse serem necessárias medidas mais apertadas de modo a evitar um regresso ao confinamento, o que seria economicamente devastador para os italianos.As máscaras devem agora ser utilizadas nas ruas, mantendo-se a sua utilização também em lojas, escritórios, transportes públicos, cafés e restaurantes (exceto no momento da refeição).A nova medida, mas o anúncio do primeiro-ministro tornou-a aplicável a todo o país.A decisão chegou no mesmo dia em que Itália registou um novo recorde no número de novos casos em cinco meses.O número não era tão alto desde 16 de abril, altura em que o país era o epicentro da pandemia. Agora, porém, as autoridades de saúde processam duas vezes mais testes do que então. Recordes em mais de uma dezena de países

Para além de Itália, 13 outros países registaram recordes. A Rússia foi um deles, tornando-se no país europeu com mais novas infeções: o último boletim aponta para 11.115 novos casos em apenas 24 horas, elevando para mais de 1,2 milhões o total acumulado até ao momento nesse país.



A República Checa atingiu dois recordes na quarta-feira. Para além de se tornar o país com maior número de casos por cada 100 mil habitantes nos últimos 14 dias na Europa – ultrapassando Espanha -, bateu também o recorde interno de doentes internados nos cuidados intensivos.



A Holanda também está na lista, atingindo o recorde interno de quase cinco mil novos casos em 24 horas. Algo semelhante aconteceu na Polónia, Ucrânia, Roménia e Alemanha.



Em França, onde num dia se registaram quase 19 mil casos, o Presidente Emmanuel Macron avançou que serão colocadas em prática novas medidas de contenção. “Em locais onde a doença está a circular demasiado rápido haverá novas restrições”, anunciou em entrevista a dois canais de televisão.



No dia anterior, terça-feira, as camas em unidades de cuidados intensivos em Paris atingiram uma ocupação de 40 por cento. A cidade possui já algumas zonas em nível de alerta e os bares e cafés vão estar encerrados durante duas semanas, apesar de os restaurantes poderem permanecer abertos.



Desde o início da pandemia, em dezembro do ano passado, por todo o mundo já ficaram infetadas mais de 36 milhões de pessoas, mas quais mais de um milhão não sobreviveu. Para além de Itália, 13 outros países registaram recordes.: o último boletim aponta para 11.115 novos casos em apenas 24 horas, elevando para mais de 1,2 milhões o total acumulado até ao momento nesse país.A República Checa atingiu dois recordes na quarta-feira. Para além de se tornar– ultrapassando Espanha -, bateu também o recorde interno de doentes internados nos cuidados intensivos.A Holanda também está na lista, atingindo o recorde interno de quase cinco mil novos casos em 24 horas. Algo semelhante aconteceu na Polónia, Ucrânia, Roménia e Alemanha.Em França, onde num dia se registaram quase 19 mil casos, o Presidente Emmanuel Macron avançou que serão colocadas em prática novas medidas de contenção., anunciou em entrevista a dois canais de televisão.No dia anterior, terça-feira,. A cidade possui já algumas zonas em nível de alerta e os bares e cafés vão estar encerrados durante duas semanas, apesar de os restaurantes poderem permanecer abertos.Desde o início da pandemia, em dezembro do ano passado, por todo o mundo já ficaram infetadas mais de 36 milhões de pessoas, mas quais mais de um milhão não sobreviveu.