Masdar, a cidade que é um laboratório ambiental

Em 2050, 70% dos quase 10 mil milhões de habitantes da Terra vão viver em cidades. O desafio da gestão dos grandes centros urbanos será um dos maiores do século e as cidades do futuro já começaram a ser construídas.

Existe já um local onde os edifícios emitem menos 40% de carbono e 70% da eletricidade é gerada por painéis solares.



Masdar, a poucos quilómetros de Abu Dhabi, é a chamada a cidade do futuro e um verdadeiro laboratório ambiental.



Uma cidade construída de raiz, e de tal forma que a temperatura é 10 graus Celsius, muito mais baixa do que no resto do país - tudo graças a um arrefecimento natural.