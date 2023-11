Massacre em aldeia no norte do Burkina Faso fez 70 mortos

O procurador Simon B. Gnanou disse que o ataque aconteceu na aldeia de Zaongo, a cerca de 60 quilómetros da cidade de Boulsa.

"Até ao momento, face às nossas investigações e aos testemunhos recolhidos, os perpetradores destas atrocidades permanecem desconhecidos", disse Gnanou.

A nação da África Ocidental luta há anos contra insurgentes jihadistas ligados à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico, o que já motivou milhares de mortos e mais de dois milhões de deslocados internos.

As autoridades locais levaram dois dias a alertar para o ataque e mais quatro dias para que uma equipa de investigadores pudesse chegar ao local onde encontraram dezenas de casas queimadas, disse o procurador, acrescentando que a dado momento foi também necessário repelir um ataque contra a coluna de investigadores.

"Nestas circunstâncias dolorosas, apresento as minhas sentidas condolências às famílias enlutadas e desejos de uma rápida recuperação dos feridos", disse Gnanou.

A violência jihadista no Burkina Faso levou a dois golpes de Estado, com a atual junta no poder desde setembro de 2022.

A junta, liderada pelo capitão Ibrahim Traore, foi acusada por grupos de defesa de direitos humanos de cometer abusos contra civis e reprimir liberdades civis em nome da segurança nacional.

No início do mês a junta apresentou uma lei de emergência contra suspeitos de dissidência para alargar a repressão, de acordo com um relatório da organização Human Rights Watch.