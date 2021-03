Massacre em Atlanta. Judeus manifestam solidariedade com asiático-americanos

Deeply disturbed by the horrific attack in Atlanta.

While there is still much we don’t know, we do know this: alarm bells have been ringing, hate toward the #AAPI community has been rising -- and it is our civic and moral duty to speak out to #StopAAPIHate. https://t.co/7DbBDAGSEw — Jonathan Greenblatt (@JGreenblattADL) March 17, 2021

As autoridades norte-americanos estão ainda a investigar o ataque, considerando prematuro concluir que se tratou de um crime de ódio contra a comunidade asiática. Robert Aaron Long, de 21 anos, que foi acusado de oito homicídios, declarou à polícia que não teve por base motivações raciais, alegando ser “viciado em sexo”. As autoridades consideram, por isso, plausível que o crime tenha sido motivado pela sua frustração sexual, mas não descartam a hipótese de preconceito contra asiáticos.A resistência das autoridades em declarar crime de ódio está a levantar uma onda de contestação e indignação por parte da comunidade asiático-americana, bem como de vários grupos judeus que têm expressado solidariedade.“Não sabemos ainda se é um crime de ódio”, disse Leslie Anderson, diretora do Conselho de Relações com a Comunidade Judaica da área de Atlanta ao Jerusalem Post . “”, acrescentou.“Isto certamente terá impacto no psicológico da comunidade asiático-americana”, afirmou Dov Wilker, diretor regional do Comité Judaico Americano em Atlanta, que diz estar a trabalhar em conjunto com outros grupos judeus locais para divulgar uma declaração de solidariedade.“Embora o motivo da terrível violência de ontem à noite continue sob investigação, expresso o meu amor, apoio e solidariedade com a comunidade asiático-americana, que sofreu um aumento chocante de violência e assédio no ano passado”, disse Jon Ossof em comunicado, senador na Geórgia e judeu.Para além disso, de acordo com o Centro para o Estudo do Ódio e Extremismo da California State University,“Profundamente perturbado pelo horrível ataque em Atlanta”, escreveu no Twitter Jonathan Greenblatt, presidente-executivo da Liga Antidifamação (ADL na sigla inglesa).”, acrescentou.Em outubro, a ADL divulgou um estudo que demonstrava um aumento dramático de preconceito anti-asiático nas redes sociais após o antigo presidente norte-americano, Donald Trump, ter publicado uma anunciar que tinha testado positivo à Covid-19.

Trump é também apontado como um “incendiário” destes crimes de ódio, ao ter-se várias vezes referido ao novo coronavírus como “o vírus da China”, “praga da China” ou menos “kung flu”.

”, apontou em comunicado o Bend the Arc, uma organização política judaica progressista. O grupo acusou ainda o ex-presidente de usar uma retórica que está, “mais uma vez, a ecoar em tiros, como aconteceu em Pittssburgh, em El Paso e, mais recentemente, nos corredores do Capitólio”, apelando a que Trump seja responsabilizado. “Enquanto judeus, sabemos que a liberdade e a segurança de qualquer um de nós depende da liberdade e da segurança de todos nós”, lê-se ainda no comunicado.

“Judeus asiáticos estão a sofrer”

Leslie Anderson não esqueceu os asiático-americanos incluídos na comunidade judaica. “Os nossos corações estão com eles. Estamos preocupados com eles e em ter a certeza de que estão bem”, disse a diretora do Conselho de Relações com a Comunidade Judaica da área de Atlanta.Rebecca Kuss, judia e coreana, apelou numa carta, divulgada pelo Jerusalem Post , à ajuda a esta comunidade de que faz parte.

“Depois do violento e devastador ataque de supremacia branca em Atlanta, que resultou no assassinato de seis mulheres asiáticas, sentei-me com a minha mãe e chorei”, escreve Kuss. “Eu senti-me exausta, vazia, com raiva. Senti-me como se tudo o que eu já experienciei neste mundo fosse rejeição, medo e morte. A única pergunta que podia fazer era “porquê”. E a minha mãe respondeu: “Somos judeus. Nós sofremos””, acrescenta Kuss na carta.









Jonathan Greenblatt, presidente-executivo da Liga Antidifamação, agradeceu no Twitter o testemunho de Rebecca, considerando que é "um poderoso lembrete das inúmeras experiências dentro da comunidade judaica e da necessidade urgente de desmantelar a supremacia branca ".

O presidente dos EUA Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris vão viajar esta sexta-feira para Atlanta. Biden e Harris vão reunir-se com líderes comunitários e congressistas estaduais da comunidade asiático-americana e das ilhas do Pacífico para ouvir as preocupações sobre os assassinatos e debater o aumento dos crimes de ódio anti-asiáticos, esclareceu a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, à Reuters.

O presidente norte-americano reagiu ao massacre na quarta-feira, afirmando estar preocupado com a "brutalidade" de ataques contra asiático-americanos no país.





"Seja qual for a motivação neste caso, eu conheço os asiático-americanos, sei que eles estão muito preocupados, e, como sabem, tenho falado sobre a brutalidade contra os asiático-americanos, que é preocupante", disse o presidente norte-americano.