Massacre no México. Rapaz de 13 anos anda seis horas em busca de auxílio

Uma das sobreviventes, uma bebé, foi encontrada incólume 11 horas depois do massacre, no piso de um dos veículos junto à sua cadeirinha. Outras cinco crianças, feridas, estavam escondidas entre arbustos, à espera de socorro.





Os oito sobreviventes, todos membros de uma comunidade mórmon com estreitos laços de família entre si, perderam mães, irmãs e irmãos, abatidos a tiro por desconhecidos, num dos piores e mais sangrentos ataques dos últimos anos contra norte-americanos, no México.

O ataque levou o Presidente norte-americano, Donald Trump, a clamar por "guerra" e a propor o envio de militares para o México, para ajudar no combate aos traficantes de droga, suspeitos de estarem na origem do tiroteio.

De início, as investigações admitiram que as vítimas tinham sido apanhadas numa cilada apontada a outro alvo, numa guerra entre grupos rivais de traficantes locais.







A comunidade ligada à família LeBaron, com um longo historial de oposição aos cartéis de droga, suspeitou contudo que a emboscada atingiu precisamente o alvo pretendido.

O que sucedeu



O relato dos sobreviventes foi essencial para perceber o ocorrido.As três mulheres e os seus 14 filhos, saíram em três carros de La Mora, em Sonora, para irem buscar familiares ao aeroporto de Tucson. Viajaram juntas por questões de segurança, por se saberem alvos potenciais dos traficantes.Os receios confirmaram-se junto à fronteira com Chihuaha, perto de Bavispe, quando os três veículos foram atacados numa estrada de terra.Cinco das vítimas mortais, Rhonita Maria Miller, de 30 anos, os seus filhos gémeos, Titus and Tiana, de oito meses, Howard Jr, de 12 e Krystal, de 10, morreram quando, a certa altura, o carro em que seguiam se incendiou e explodiu.A mãe de Devin, Dawna Langford, foi atingida mortalmente, assim como dois dos seus irmãos, no tiroteio que atingiu o seu carro.Christina Langford Johnson, de 31, foi por seu turno abatida a tiro quando parou e saiu do seu carro de braços no ar, para pedir aos atiradores que parassem de disparar. A filha bebé, Faith, sobreviveu.

Seis horas a pé

O alerta foi dado por Devin Langford, de 13 anos. Após guiar a fuga de seis dos seus irmãos para longe da estrada e dos tiros que choviam de todos os lados, partiu sozinho a pé em direção à comunidade da família, em La Mora, a 23 quilómetros da cena do massacre. Andou durante seis horas.Quando o rapaz demorou a regressar com auxílio, uma das irmãs, McKenzie, de nove anos, partiu por seu turno, deixando os outros cinco para trás. Andou no escuro durante quatro horas, até ser encontrada por habitantes de La Mora.De acordo com o relato escrito por um membro da família nas redes sociais, depois de Devin ter dado o alerta, vários membros da comunidade de La Mora, maioritariamente pertencentes à mesma família, LeBaron, pegaram em armas para se dirigirem ao local da emboscada.Acabaram por decidir esperar por reforços, depois de "perceberem que corriam risco de vida" eles próprios, já que "o tiroteio continuou durante horas, por todas as montanhas perto de La Mora".

Obrador recusa auxílio de Trump

O sucedido levou o Presidente Donald Trump a dizer que chegou a hora de lutar contra os traficantes de droga. Apesar de aplaudir os esforços nesse sentido do seu homólogo mexicano, Andres Manuel Lopez Obrador, Trump diz que não bastam, sobretudo face ao recente agravamento da violência."Este é o momento para o México, com a ajuda dos Estados Unidos, fazer GUERRA aos cartéis de droga e varrê-los da face da Terra," escreveu Trump na sua página no Twitter.Posteriormente, ao telefone com Obrador, o Presidente norte-americano ofereceu ajuda para garantir que os responsáveis sejam levados perante a Justiça. Obrador respondeu que iria garanti-lo.O Presidente mexicano já antes tinha rejeitado qualquer forma do que chamou de "intervenção governamental externa", numa resposta à sugestão de Trump, de enviar militares norte-americanos para auxiliar o combate aos cartéis.

Engano...

Um vídeo publicado nas últimas horas nas redes sociais, não confirmado pelas autoridades mexicanas, mostrou os restos calcinados de um dos carros cravados de balas, que transportava as vítimas numa estrada de terra quando se deu o ataque."Isto é para ficar gravado", disse ao mesmo tempo uma voz masculina, embargada, em inglês com sotaque americano. "Nita e quatro dos meus netos estão queimados e alvejados", acrescentou o homem, referindo-se aparentemente a Rhonita Baron.Um familiar, Julian LeBaron, referiu-se ao incidente como um "massacre" e disse que alguns membros da sua família foram queimados vivos. "Não sabemos porquê, apesar de eles terem recebido ameaças indiretas. Não sabemos quem foi o autor", disse à Agência Reuters.O ministro mexicano da Segurança, Alfonso Durazo, disse que os nove norte-americanos, que têm dupla nacionalidade mexicana e que "viajavam nos três SUV", poderão ter sido vítimas de engano de identidade, dado o elevado número de confrontos violentos na região, entre grupos armados rivais.

...ou vingança

A extensa família LeBaron tem outra versão e acredita que os atacantes sabiam quem eram as vítimas."Estamos aqui há mais de 50 anos. Não há ninguém que não saiba quem eles são. Quem quer que tenha feito isto sabia. Isso é o mais aterrador", reagiu Alex LeBaron, que mora numa das aldeias em torno de La Mora.A comunidade tem sido alvo de raptos e de mortes por vingança ao longo dos anos, sobretudo por tentar unir os vizinhos na luta contra os cartéis e por colaborar com as autoridades policiais. Recusa mesmo pagar resgates se algum dos seus for raptado, para não alimentar o tráfico.O norte do México abriga diversas comunidades mórmon desde o século XIX, com estreitos laços familiares nos Estados Unidos. Muitos refugiaram-se na região para poderem praticar a poligamia, uma prática antiga e em crescente desuso, apesar de ocorrer ainda nas comunidades mórmon mexicanas.