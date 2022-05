Massacre no Texas. Autor publicou planos nas redes sociais

Foto: Nuri Vallbona - Reuters

As autoridades do Texas dizem que o autor do massacre na escola primária de Uvalde não tinha antecedentes criminais nem registo de problemas psiquiátricos. Mas revelam também que o Salvador Ramos planeou o ataque e que foi divulgando os planos nas redes sociais.