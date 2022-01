Massacre nos Alpes. Dez anos depois autoridades francesas prendem suspeito de assassinato de família britânica e ciclista

A 5 de setembro de 2012, num parque de estacionamento numa estrada florestal da região de Chevaline, próximo do lago Annecy, nos Alpes franceses, Saad al-Hilli, um engenheiro britânico de origem iraquiana, a esposa Ikbal e a sogra Suhaila al-Allaf foram mortos a tiro. As duas filhas do casal sobreviveram ao ataque.De acordo com o Guardian , Zeena, de quatro anos, foi encontrada escondida debaixo do corpo da mãe, dentro do carro da família. Já Zainab, na altura com sete, tinha ferimentos graves na cabeça após ser baleada e espancada.Segundo os registos judiciais,Com a detenção desta quarta-feira, as investigações podem agora ser retomadas, focando-se nos movimentos do suspeito naquela altura.

Processo “não resolvido”

Quase uma década após os assassinatos, as polícias francesa e britânica não tinham conseguido, até agora, fazer qualquer progresso significativo no caso, apesar do grande esforço envolvendo autoridades dos dois países.Quando encontraram as menores, filhas do casal Al-Hilli, as autoridades entregaram-nas e mudaram-lhes as identidades. Posteriormente, em 2020, foram novamente contactadas e interrogadas para ver se havia informações suficientes para retomar as investigações.Numa das muitas tentativas de procurar explicações descobriu-se que o ex-marido de Ikbal, um dentista norte-americano, morreu com um ataque cardíaco no mesmo dia do assassinato, embora as autoridades considerem que as mortes não estejam relacionadas.Zaid terá admitido que tinha divergências com o irmão e que tinham discutido em outubro de 2011 por causa de uma propriedade da família no valor de quase um milhão de libras, mas negou sempre qualquer envolvimento nos assassinatos.A televisão francesa BFM acrescentou que se trata de um homem casado que já tinha sido, anteriormente, interrogado como testemunha.