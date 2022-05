Massacre nos EUA. Manifestantes contestam reunião do lobby das armas

A polícia do Texas admite que tomou "decisões erradas" durante o massacre de terça-feira numa escola primária. Numa conferência de imprensa em que não conseguiu conter as lágrimas, o chefe da polícia estadual reconheceu que os agentes no local não deveriam ter esperado pelos reforços para tentar neutralizar o atirador.