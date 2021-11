Matos Fernandes insiste nas metas do Acordo de Paris

O ministro do Ambiente foi à COP26 garantir que Portugal está empenhado em lutar contra as alterações climáticas e reivindicar um compromisso que preserve e alcance as metas do Acordo de Paris, em 2015. Matos Fernandes apresentou o país como exemplo do caminho a seguir para a neutralidade carbónica.