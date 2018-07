Matteo Salvini processa jornalista italiano

RTP20 Jul, 2018, 17:00 | Mundo

Matteo Salvini anunciou no Twitter que ia avançar com o processo, acusando o jornalista italiano de difamação depois de Saviano ter publicado um tweet onde apelidava Salvini de “ministro do submundo”.



Roberto Saviano tem sido um crítico feroz das políticas nacionalistas anti-imigração e de extrema-direita quer do partido Liga (anteriormente designado Liga Norte), quer do Governo italiano.



Recentemente deixou mais uma crítica a Matteo Salvini no Twitter depois de na terça-feira, dia 17, terem sido encontrados três migrantes no Mediterrâneo, dois deles mortos, incluindo uma criança. O escritor atribui as responsabilidades ao ministro do Interior.







"Que prazer lhe dá ver morrer crianças inocentes no mar? Matteo Salvini, ministro da “Mala Vita [uma das alcunhas da máfia italiana], o ódio que tem semeado vai derrubá-lo", escreveu Saviano num tweet.





Ministro della Mala Vita, sui morti in mare parla di “bugie e insulti”, ma con quale coraggio? Confessi piuttosto: quanto piacere le dà - lei direbbe “da padre”- veder morire bimbi innocenti in mare? @matteosalvinimi, Ministro della Mala Vita, l’odio che ha seminato la travolgerà pic.twitter.com/z6PfhVJq8Y — Roberto Saviano (@robertosaviano) 17 de julho de 2018

No entanto, o ministro do Interior mostrou que afinal não era “só conversa” e cumpriu com a sua palavra, tendo anunciado que avançou com o processo esta sexta-feira.





"Apresentei queixa contra Saviano, como prometido. Aceito todas as críticas, mas não permito a ninguém que diga que ajudei a máfia ou que me alegrei com a morte de uma criança. Demais é demais”, escreveu Salvini na sua conta do Twitter.



Ho querelato Saviano, come promesso.

Accetto ogni critica, ma non permetto a nessuno di dire che io aiuto la mafia, una merda che combatto con tutte le mie forze, o di dire che sono felice se muore un bambino.

Quando è troppo, è troppo.

Baci😘. — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 19 de julho de 2018

Esta mensagem não passou despercebida ao ministro italiano, que deixou uma resposta na sua conta do, na passada terça-feira. “O que devo responder?”, questiona Salvini. “Merece, no máximo, uma carícia e um processo”, acrescenta.Saviano respondeu, deixando claro que nunca deixará de se opor às suas políticas. “É o quinto processo anunciado, mas nenhum chegou até agora. É só conversa”, escreve noO escritor italiano rapidamente endereçou uma resposta ao ministro: "O ministro da Mala Vita decidiu apresentar queixa (...). Não vou parar perante um poder que tem medo das vozes críticas. No tribunal, Salvini será intimado a dizer a verdade, uma experiência nova para ele", reagiu Saviano.A tensão entre Salvini e Saviano é forte e intensificou-se depois de o ministro do Interior e líder da Liga ter ameaçado o jornalista com a suspensão da proteção social que lhe foi concedida há mais de uma década. “É justo perceber como é gasto o dinheiro dos italianos”, argumenta Matteo Salvini.O escritor vive com proteção policial desde 2006, devido às ameaças de morte feitas por um grupo da Camorra (organização criminosa italiana), no seguimento da publicação do livro “Gomorra” que retrata os negócios da máfia italiana.