Matteo Salvini quer debate na TV com líder do centro-esquerda

Até à data, está apenas agendado um debate entre Letta, líder do Partido Democrático e ex-primeiro-ministro, com a líder do partido conservador Irmãos de Itália (FdI, na sigla em italiano), Giorgia Meloni, líder nas sondagens.

O debate, que deverá ter a duração de uma hora, será no canal principal da emissora estatal RAI, no dia 22 de setembro, três dias antes da eleição.

No mesmo programa, Salvini e outros líderes políticos terão meia hora para apresentar as propostas dos seus partidos, mas sem debate agendado.

Enrico Mentana, chefe de redação da emissora comercial independente La7, propôs realizar o debate entre os líderes dos quatro principais intervenientes: centro-direita, centro-esquerda, centrista e o populista Movimento 5-Estrelas (M5S).

O representante dos centristas e antigo ministro da Indústria, Carlo Calenda, que agora dirige uma aliança entre o partido Ação (Azione) e Matteo Renzi, do partido Italia Viva (IV), também defendeu um debate entre os quatro políticos.

A ideia ganhou também a aprovação de Salvini, que hoje disse que "gostaria que todos se pudessem enfrentar" num debate.

O partido ultranacionalista FdI, que já reclama o direito da sua líder, Giorgia Meloni, em assumir o cargo de chefe de Governo, obteria 24,2% dos votos, de acordo com uma sondagem publicada na semana passada pela rede Sky TG24.

No total, a coligação de direita somaria 48,2% dos votos, mais 2,2 pontos percentuais do que na anterior sondagem.

Por outro lado, o bloco de centro-esquerda liderado pelo Partido Democrático (PD) está a recuar, de 33% para 28%, depois da saída do pequeno partido centrista Ação.

O Movimento 5 Estrelas (M5S, anti-sistema) já deixou claro que vai concorrer sozinho nas eleições antecipadas de 25 de setembro.

O Governo de unidade nacional, ainda em funções, liderado pelo tecnocrata Mario Draghi, caiu quando perdeu o apoio de três dos partidos que o apoiavam - o M5S, o Força Itália e a Liga - num voto de confiança no parlamento, que desencadeou o pedido de demissão do primeiro-ministro, aceite a 20 de julho, e a antecipação das eleições para 25 de setembro.