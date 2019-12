Mau tempo. Acompanhe a situação ao minuto

As fortes chuvas aumentaram o caudal do Rio Douro e inundou a zona histórica de Peso da Régua Octávio Passos - Lusa

Depois da depressão Elsa, Portugal vai começar hoje a sentir os primeiros efeitos da depressão Fabien. São esperados períodos de chuva persistente e por vezes forte até o final da madrugada de amanhã.

9h15 - Ligação ferroviária entre Lisboa e Porto cortada



A circulação dos comboios de longo curso da Linha do Norte, que liga Lisboa ao Porto, está hoje suspensa devido ao mau tempo, disse à agência Lusa fonte oficial da CP - Comboios de Portugal.



De acordo com a fonte, neste momento não existem condições para se realizar as viagens de longo curso na Linha do Norte, pelo que a circulação de comboios (do serviço Intercidades e Alfa Pendular) foi suspensa "até haver condições" para retomar a circulação.



Contactada pela agência Lusa, fonte oficial da Infraestruturas de Portugal (IP) explicou que em causa está o troço entre Alfarelos e Ameal Sul, onde a linha ferroviária se "mantém submersa" desde o final de tarde de sexta-feira, devido à subida do nível das águas da Bacia do Mondego.







9h00 - Sobe para seis o número de distritos em aviso vermelho







As regiões mais afetadas são o Centro, Alto Alentejo e o Litoral entre o rio Tejo e o cabo de Sines.

Mas a situação acabou por estabilizar, sem se registar a intensidade da cheia de quinta-feira.

Em Águeda, mantém-se a preocupação, ainda que a situação tenha estabilizado. Esta noite, o nível da água voltou a subir um pouco nalguns pontos da baixa da cidade. Mas a situação acabou por estabilizar, sem se registar a intensidade da cheia de quinta-feira.







A scretária de Estado da Administração Interna realça que só quando terminar a fase de socorro é que o Governo vai avaliar os danos e decidir se serão dados apoios financeiros.





"Haverá um momento de avaliação dos danos e de todo o impacto que esta situação terá seguramente causado", frisou.







Um comboio Intercidades descarrilou na zona de Fornos de Algodres, no distrito da Guarda. Foi por causa de uma pedra na via. O acidente não provocou vítimas.





O Presidente da República admite visitar, na próxima semana, as zonas afetadas pelo mau tempo. Realça que ainda não o fez porque tinha compromissos institucionais.









A tempestade Elsa fez dois mortos. Há ainda um desaparecido em Castro Daire, o operador de uma retroescavadora que está a ser procurado por mergulhadores no rio Paiva.





















Também no Minho e no Douro Litoral se aguardam aguaceiros intensos até o meio da tarde.O vento vai igualmente intensificar-se, sobretudo a norte e Centro, com rajadas que podem atingir os 90 quilómetros/hora e os 140 nas terras altas.Os distritos do Porto, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar entre as 21h00 de sábado e as 12h00 de domingo em aviso vermelho, devido à agitação marítima, e Vila Real enfrenta rajadas de vento até 140 quilómetros/hora.No anterior balanço do IPMA, nenhum distrito estava em aviso vermelho devido ao vento.A depressão vai provocar ainda agitação marítima, sobretudo a norte do cabo Mondego, com as ondas a poderem ultrapassar os dez metros.Em comunicado, divulgado nesta madrugada, o Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA), alerta que, nos distritos do Porto, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra e Braga, durante as 21h00 de sábado e as 12h00 de domingo, as ondas poderão atingir os 15 metros.Segundo o novo comunicado, estão sob aviso laranja os distritos de Bragança, Guarda, Faro, Viseu, Setúbal, Lisboa, Leiria, Beja e Castelo Branco.Para os distritos de Évora, Portalegre e Santarém foi colocado um aviso amarelo (o terceiro mais grave).O caudal do rio Douro baixou esta noite cerca de 2,5 metros na zona de Peso da Régua sem chegar a galgar a principal avenida da cidade, a João Franco, disse o comandante dos bombeiros.Durante a tarde de sexta-feira, comerciantes com a ajuda de bombeiros e funcionários da câmara municipal retiraram máquinas, arcas congeladoras, mobílias e roupas de todas as lojas do João Franco, aquela que é a principal artéria da cidade do distrito de Vila Real.O caudal do Douro chegou a subir cerca de oito metros acima do leito normal e as previsões apontavam para que pudesse galgar a via, tendo permanecido, no entanto, a cerca de um metro abaixo da artéria.