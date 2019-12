Mau tempo na Europa provocou sete mortos e um desaparecido

No norte e centro de Itália, as chuvas e ventos fortes estão a causar grandes estragos. Já em Nápoles, um homem morreu por causa da queda de uma árvore.



Em Espanha, seis pessoas morreram devido à violência do temporal. Há inundações, corte de estradas e de linhas ferroviárias.



Em França, um homem está desaparecido depois de ter caído de um veleiro no Mediterrâneo. Os aeroportos estão fechados, não há travessias marítimas. E a ilha de Córsega está isolada.