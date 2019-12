Mau tempo. Queda de árvores provoca 16 desalojados

Segundo com o comandante, as duas situações estão relacionadas com a queda de árvores em cima das habitações, não havendo feridos a registar. "Em Almada resultaram nove desalojados que foram, entretanto, realojados pelos serviços de ação social da Câmara de Almada, e em Santo Tirso sete pessoas foram deslocadas e estão em casa de familiares acompanhados pelos serviços municipais", o comandante da Proteção Civil, Rui Laranjeira.Segundo com o comandante, as duas situações estão relacionadas com a queda de árvores em cima das habitações, não havendo feridos a registar.





No terreno estão 1237 operacionais, apoiados por 458 veículos. A maioria dos casos ocorreu nos distritos do Porto, seguido de Braga. A maioria das queixas recebidas na Autoridade Nacional de Proteção Civil alertava para quedas de árvores, inundações e danos em estruturas.

Em Santo Tirso, a queda de árvores de grande porte em cima de uma habitação, deixou sete pessoas desalojadas.. A maioria dos casos ocorreu nos distritos do Porto, seguido de Braga.

Não se registam, para já, feridos ou caso mais graves.Os distritos de, devido à previsão de vento com rajadas superiores a 100 quilómetros por hora.O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê

Este aviso vigora entre as 12h00 e as 21h00 em Vila Real e Braga, e entre as 12h00 e as 18h00 em Viana do Castelo, adianta o instituto em comunicado. No Porto e em Aveiro, o aviso vermelho está em vigor entre as 15h00 e as 21h00.



Só com avisos amarelos estará o distrito de Évora, para precipitação e vento.

A meteorologista Paula Leitão explicou, no programa, como vãos ser as próximas horas.Os. As ondas podem chegar aos 13 metros de altura.

Elsa afeta todas as ilhas dos Açores

A depressão Elsa está também a afetar todas as ilhas do arquipélago dos Açores. A maior rajada de vento registou 130 quilómetros por hora e as ondas chegaram aos sete metros.

O vice-presidente da Proteção Civil nos Açores revelou que foram registadas sete ocorrências. Duas na Ilha de São Jorge, duas na ilha Terceira, e os restantes na ilha de São Miguel.





Osório Silva esclareceu que não danos pessoais e a nível material, “são de pequena monta”, como a queda de árvores de grande porte.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou todas as ilhas dos Açores sob aviso laranja até às 18h00 de hoje (hora local, mais uma em Lisboa), devido às previsões de vento forte, com rajadas até 130 quilómetros por hors do quadrante oeste e agitação marítima, com ondas de altura significativa entre seis a nove metros de oeste/noroeste.A Proteção Civil dos Açores apela à população para que “continue a cumprir com medidas de autoproteção”.“Segundo as previsões do IPMA, a partir do meio-dia, o tempo irá ficar mais calmo na região, mas até lá vamos manter a prudência e acompanhar o evoluir do estado do tempo”, salientou Osório Silva.(em atualização)