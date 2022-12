Mau tempo Reino Unido. Morreram três das quatro crianças que foram retiradas de lago gelado

Quando foram resgatadas, depois de chamadas as autoridades da cidade Solihul, já estavam em paragem cardiorrespiratória. Durante toda a madrugada desta segunda-feira, os bombeiros procuraram mais duas crianças que estarão ainda desaparecidas.





Espera-que ao início da tarde, as autoridades façam um ponto de situação em conferência de imprensa. Mas admitem que as duas crianças ainda desaparecidas já não estejam vivas, além de não terem a certeza quantos menores estariam no lago.



A neve e o mau tempo estão a provocar o caos em Inglaterra e todos os aeroportos do país estão com voos suspensos ou registam várias horas de atraso.Também a principal autoestrada do país esteve cortada durante a noite. Os condutores, sobretudo de camiões, ficaram dentro dos veículos várias horas.Os transportes públicos, nomeadamente comboios, estão a ser cancelados ou estão com grandes atrasos.