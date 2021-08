Maurício Diaz é o 32.º opositor do presidente da Nicarágua detido antes das eleições

", disse a polícia num comunicado.Segundo o seu partido de oposição de direita, Citizens for Liberty (CxL), Diaz foi detido ao sair do Ministério Público, onde tinha sido interrogado na segunda-feira como parte das investigações levadas a cabo pelas autoridades desde maio contra vários opositores e jornalistas críticos do Governo.Diaz, antigo embaixador da Nicarágua na Organização dos Estados Americanos (OEA) e na Costa Rica, foi porta-voz do CxL, partido que na sexta-feira foi proibido de concorrer às eleições presidenciais de 7 de novembro.Daniel Ortega, que procura um quarto mandato consecutivo no cargo, é acusado de "varrer" a oposição no período que antecede a votação.Entre os 32 opositores detidos encontram-se sete potenciais candidatos.A repressão começou a 2 de junho com a detenção sob prisão domiciliária de Cristiana Chamorro, a rival mais credível do casal presidencial, filha de Violeta Chamorro, que ganhou a Daniel Ortega nas urnas em 1990 e foi presidente até 1997.O governo afirmou que os opositores detidos são "mercenários" pagos pelos Estados Unidos para tentar derrubar Ortega.Os Estados Unidos disseram no sábado que as eleições de 7 de novembro tinham "perdido toda a credibilidade".

Washington e a União Europeia sancionaram o governo de Ortega face à repressão contra os opositores, desde que os protestos antigovernamentais eclodiram em 2018.