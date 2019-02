May aos deputados: façam o vosso dever no Brexit

RTP27 Fev, 2019, 10:37 / atualizado em 27 Fev, 2019, 11:02 | Mundo

O parlamento britânico vai hoje debater e votar várias propostas de alteração ao plano do governo para continuar negociações com Bruxelas, antes de considerar um adiamento do Brexit. Na declaração que vai a votos, o governo impõe 12 de março como prazo para submeter um novo acordo ao parlamento, ou seja, apenas 17 dias antes da data marcada para a saída da UE.







Podem seguir-se dois votos caso seja rejeitado o plano, um confirmando a preferência por uma saída sem acordo, ou, pelo contrário, a opção de pedir à UE o prolongamento das negociações para além de 29 de março.







“O foco absoluto deve ser trabalhar para conseguir um acordo e sair no dia 29 de março”, reforça.

Isso mesmo é garantido por Theresa May no texto hoje publicado na imprensa . Mas a primeira-ministra enfatiza que o adiamento da data de saída da União Europeia não é o que pretende.





May ainda está em negociações com Bruxelas para conseguir as alterações pretendidas pelo Parlamento britânico, sobretudo no que toca à fronteira da Irlanda. A primeira-ministra tem sido acusada de “empurrar a lata pela rua”, mas May insiste que as negociações “começam a dar frutos” e que tem trabalhado ainda com a União Europeia para dar ao Parlamento um “papel mais claro e mais forte na próxima fase das negociações” que vão detalhar a relação futura entre Reino Unido e UE.







“Acredito firmemente que um acordo está ao nosso alcance”, escreve Theresa May.





A primeira-ministra investe ainda contra o Jeremy Corbyn, que lançou a hipótese de avançar para um segundo referendo caso a sua proposta alternativa ao plano de Brexit fosse rejeitado.







Plano a votos no Parlamento

Se for rejeitado, a proposta agora é de dois novos votos: um confirmando a preferência por uma saída sem acordo, ou, pelo contrário, a opção de pedir à UE o prolongamento das negociações para além de 29 de março.







A oferta de uma via para evitar uma saída brusca sem acordo destinou-se a apaziguar membros do governo que ameaçaram demitir-se para votar numa proposta da deputada trabalhista Yvette Cooper que pretende forçar o governo a avaliar um adiamento da saída.







O Grupo Independente, recém formado por deputados dissidentes dos partidos Trabalhista e Conservador, anunciou uma proposta em conjunto com nacionalistas escoceses, galeses e Liberais Democratas para instruir o governo para iniciar o processo de preparação de um novo referendo sobre a saída ou permanência na UE.







O partido Trabalhista avançou com uma emenda onde esboça o plano do partido da oposição para o ?Brexit`, a negociação de uma "união aduaneira permanente e abrangente com a UE" como uma alternativa à estratégia do governo.







Se for rejeitada, o líder do `Labour`, Jeremy Corbyn, prometeu apresentar ou apoiar uma emenda a favor de um novo referendo sobre o `Brexit`.







O voto de hoje é esperado pelas 19h00, antecedido pela votação das diferentes propostas de alteração que sejam selecionadas previamente pelo líder da Câmara dos Comuns.







