May assina acordo de governo com unionistas irlandeses

RTP 26 Jun, 2017, 11:16 / atualizado em 26 Jun, 2017, 12:52 | Mundo

A líder dos unionistas, Arlene Foster, argumentou que as linhas gerais do acordo visam o interesse nacional.



“Hoje chegámos a um acordo com o Partido Conservador para o apoio do governo no Parlamento”, revelou Arlene Foster. “Este acordo funcionará para dar um governo estável para o interesse nacional do Reino Unido neste momento vital”, acrescentou.



A primeira-ministra britânica congratulou-se com o acordo com o DUP. “Saúdo este acordo que nos permitirá trabalhar juntos no interesse de todo o Reino Unido, nos fornece a segurança que precisamos ao embarcar na nossa saída da União Europeia e nos permitirá construir uma mais forte e justa sociedade internamente”, disse a primeira-ministra.

Mil milhões de libras suplementares

É uma das mais fortes contrapartidas do acordo. Foster revela que a Irlanda do Norte vai receber mais mil milhões de libras ao longo de dois anos. Verbas a serem gastas em infraestruturas, saúde e educação.



O acordo de três páginas foi tornado público na íntegra. A ideia é que o acordo seja aplicável a toda a legislatura, mas deverá ser revisto ao fim de doi

Foi criado um comité de coordenação entre os dois partidos no âmbito deste acordo. s anos.



O Partido Unionista Irlandês aceita apoiar o governo conservador no orçamento, moções de confiança e no programa legislativo, incluindo a legislação necessária relacionada com o brexit e com a segurança nacional, num contexto de ataques terroristas.



O presente acordo força o governo a deixar cair duas medidas, entre elas o corte no subsídio de compra de combustível para aquecimento e alterações no sistema de pensões.



A agricultura surge como um dos pontos chave a ter em conta nas negociações do brexit, do ponto de vista dos irlandeses, na medida da importância que este setor assume na Irlanda do Norte.



O Partido Democrático Unionista compromete-se a não se envolver no papel do governo do Reino Unido nas conversações políticas na Irlanda do Norte.



As negociações arrastaram-se ao longo de mais de duas semanas. Depois de May ter perdido a maioria no Parlamento nas eleições de 8 de junho, o apoio do partido irlandês e dos seus 10 deputados tornou-se crucial para garantir maior estabilidade ao governo de minoria dos conservadores.



Uma estabilidade necessária para fazer aprovar legislação e continuar no poder enquanto é negociado o brexit e as condições de saída do Reino Unido da União Europeia.



No entanto, a posição de Theresa May permanece com uma sombra de insegurança, com relatos e especulação de que pode enfrentar um desafio de liderança dentro do seu partido.