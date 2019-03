May consegue Brexit melhorado. UE avisa que não há mais oportunidades

Ana Sofia Rodrigues - RTP12 Mar, 2019, 10:15 / atualizado em 12 Mar, 2019, 10:19 | Mundo

Com o deadline desta terça-feira no horizonte – a votação do acordo no Parlamento britânico – a primeira-ministra teve ontem uma maratona negocial final com a União Europeia, em Estrasburgo, para apresentar um novo acordo de saída aos deputados.







“Os deputados exigiram mudanças legais ao backstop. Hoje, asseguramos mudanças legais”, declarou Theresa May numa conferência de imprensa conjunta com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker.







A primeira-ministra argumenta que conseguiu alterações “legalmente vinculativas” ao acordo do Brexit no sentido que os deputados britânicos exigiam, sobretudo no que toca ao backstop na fronteira com Irlanda do Norte, e uma declaração conjunta como suplemento à Declaração Política.







May considera que conseguiu o que os deputados exigiam, depois de terem infligido uma derrota histórica ao documento que a primeira-ministra tinha inicialmente acordado com a União Europeia, em janeiro.







“Agora é altura de nos unirmos para apoiar este acordo melhorado para o Brexit e cumprir as instruções do povo britânico”, lançou May como repto ao Parlamento, que vai votar o novo documento esta tarde.







“Não há terceira oportunidade”

O presidente da Comissão Europeia alertou que os deputados podem pôr tudo em causa se rejeitarem o acordo. “Deixem-me ser claro como a água sobre a escolha – este é o acordo ou o Brexit pode nem chegar a acontecer”, avisou.





Our agreement provides meaningful clarifications & legal guarantees to the Withdrawal Agreement & #backstop. The choice is clear: it is this deal, or #Brexit may not happen at all. Let’s bring the UK’s withdrawal to an orderly end. We owe it to history. https://t.co/lfy9eehEZi pic.twitter.com/XCqcLwZV7V — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 11 de março de 2019

No entanto, os primeiros sinais vindos do Reino Unido não foram de conforto. O líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn ,argumentou que as negociações de May com a União Europeia “falharam” e pediu aos deputados para rejeitarem o acordo.







“O acordo desta noite com a Comissão Europeia não contém nada que se assemelhe com o que Theresa May prometeu e se bateu para os deputados votarem”, disse Corbyn no parlamento, onde o ministro do Brexit tinha apresentado as linhas gerais do documento, ao mesmo tempo que May realizava a conferência de imprensa.







“Desde que o seu acordo de Brexit foi esmagadoramente rejeitado, a primeira-ministra deixou descuidadamente passar o tempo, falhou em negociar efetivamente com a União Europeia e recusou encontrar uma base de entendimento para um acordo que o parlamento pudesse apoiar”, continuou Corbyn.







O “ministro sombra” do Brexit, Keir Starmer, lançou dúvidas sobre se as mudanças serão de facto legalmente vinculativas. “Parece que nada mudou”, reforçou.





Para vencer no Parlamento, May terá de conquistar a confiança de muitos membros do próprio partido e do outro partido que a apoia no Parlamento, o DUP, Partido Democrático Unionista, que rejeitaram o acordo original.







A líder do DUP, Arlene Foster, veio dizer que é necessária uma análise cuidada dos documentos. “Vamos procurar conselhos apropriados, escrutinar o texto, linha por linha e formar o nosso próprio julgamento”, garantiu.





May garante que o acordo conseguido com a União Europeia faz com que o– a cláusula de salvaguarda exigida pela UE sobre a fronteira com a Irlanda –. O acordo envolve a hipótese de abertura de uma disputa formal, uma arbitragem contra a União Europeia, se necessário. A declaração conjunta agora acordada garante a substituição dopor soluções alternativas até dezembro de 2020.Theresa May avisou que a retirada do Reino Unido deve ficar concluída antes das eleições para o Parlamento Europeu, que decorrem entre 23 e 26 de maio.Não haverá mais interpretações das interpretações, nem mais garantias sobre as garantias se a votação amanhã [terça-feira] falhar”, assegurou Juncker, sentado ao lado de Theresa May em conferência de imprensa, num aviso dirigido aos deputados britânicos.Numa publicação na rede social Twitter, Juncker reiterou a ideia. “Vamos assegurar que há uma saída ordeira do Reino Unido. Devemos isso à História”, reforçou.O anterior ministro do Brexit, David Davis, já disse que o novo acordo será aceitável se o procurador-geral Geoffrey Cox conseguir assegurar aos deputados que as alterações têm, de facto, força legal.Alguns deputados eurocépticos vieram entretanto pedir um adiamento da votação, marcada para esta terça-feira, para que o documento possa ser estudado. De acordo com fontes citadas por jornais britânicos, há deputados Conservadores que consideram que as alterações anunciadas não serão suficientes para uma mudança de posição.