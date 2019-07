May deixa recado a Boris. Brexit é "prioridade imediata"

Carlos Santos Neves - RTP24 Jul, 2019, 15:31 / atualizado em 24 Jul, 2019, 16:29 | Mundo

“Repito calorosas felicitações a Boris por ter vencido a eleição para a liderança conservadora”, começou por afirmar Theresa May, ao sair da residência oficial em Londres para se dirigir ao Palácio de Buckingham e apresentar a demissão à Rainha Isabel II.



No último debate na Câmara dos Comuns enquanto primeira-ministra, Theresa May mediu forças com o líder trabalhista, Jeremy Corbyn, a quem sugeriu que se demitisse.

Hammond deixa a pasta das Finanças

A poucas horas de Boris Jonhson receber o testemunho de May das mãos da Rainha, Philip Hammond demitiu-se do cargo de ministro das Finanças. Peso pesado do Partido Conservador, o político de 63 anos deverá sentar-se agora como deputado na Câmara dos Comuns.





c/ agências

“Desejo-lhe e ao governo que vai liderar a melhor sorte nos próximos meses e anos. Os seus sucessos serão os sucessos do nosso país e espero que hoje sejam muitos”, continuou a primeira-ministra cessante do Reino Unido, pouco antes de oficializar perante a monarca a recomendação para que Boris Johnson assumisse a chefia do governo.May enunciou, em seguida, aquela que considera ser a “prioridade imediata” do sucessor:Insistiu mesmo na ideia de que o país ainda poderá ir a tempo de garantir “um novo começo” com este processo.Theresa May liderou o Governo do Reino Unido nos últimos três anos. Sucedeu ao também conservador David Cameron, que abandonou o cargo de primeiro-ministro após o referendo que conduziu o país à porta de saída do bloco comunitário.O impasse político interno, face aos termos do Brexit negociados com os diretórios europeus, acabaram por ditar a queda da primeira-ministra.“Compreendo que as condições para servir no seu governo incluiriam a aceitação de uma saída sem acordo a 31 de outubro e isso é algo a que jamais poderia aderir”, explicava Hammond no passado domingo, em declarações à BBC, referindo-se a Boris Johnson.A incompatibilidade entre ambos ficara já patente, de resto,Na contagem decrescente para o abandono da pasta das Finanças, Philip Hammond prometeu também “fazer tudo” o que estiver ao seu alcance, enquanto deputado, para que “o Parlamento bloqueie um Brexit sem acordo”.