May diz que lutará com todas as suas forças contra moção de censura do partido

RTP12 Dez, 2018, 09:45 / atualizado em 12 Dez, 2018, 10:46 | Mundo

Theresa May, que cancelou uma reunião do conselho de ministros e uma viagem a Dublin à tarde, enfrenta uma moção de censura interna à sua liderança | Reuters

"Vou lutar contra essa votação com todas as minhas forças", disse num breve discurso em Downing Street, referindo que estava "firmemente decidida a terminar o trabalho" de aplicação do `Brexit`.

Theresa May considera que mudar a liderança nesta altura iria lançar o país numa incerteza e que um novo chefe de Governo não teria tempo para concretizar a saída do Reino Unido da União Europeia.

Sem mencionar nomes, a líder do Partido Conservador notou que esta iniciativa apenas serve os propósitos do líder trabalhista, Jeremy Corbyn. "Um novo líder não estará em funções a 21 de janeiro, no final do prazo legal. Como tal, a eleição de um novo líder arrisca-se a entregar as negociações do Brexit a deputados da oposição no parlamento".

A primeira-ministra nota que um "novo líder não teria tempo suficiente para renegociar o acordo de saída, fazendo aprovar a legislação no Parlamento até 29 de março. Então, uma das suias primeiras ações, será adiar ou abdicar do Artigo 50, atrasando ou mesmo travando o Brexit, quando as pessoas querem que o levemos avante".

A primeira-ministra britânica assegura que não se demite e sublinha estar "pronta para cumprir o Brexit que as pessoas aprovaram", uma tarefa à qual se entregou "sem quaisquer reservas" desde que assumiu funções.



"Moção serve os interesses do país"

Graham Brady, o presidente da chamada Comissão 1922, que gere o processo de eleições internas do partido Conservador e representa os deputados que não têm funções governativas, confirmou por comunicado que foi atingido o número de cartas suficiente para que seja pedida a retirada da confiança à líder.

Para uma moção de censura ser ativada, tinha de ser subscrita por 48 dos 315 deputados conservadores, o equivalente a 15 por cento do grupo parlamentar.



Graham Brady disse à BBC Radio que a moção não pode ter apanhado May desprevenida. "Não quero ser arrastado para o comportamento da primeira-ministra, mas penso que é profissional e correto prosseguir o mais rápido possível”. “Acho que a moção serve os interesses do país, tal como do Governo e do Partido Conservador”, garantiu.

A votação está prevista para entre as 18h00 e as 20h00 horas, numa sala da Câmara dos Comuns, sendo os votos contados "imediatamente depois e um anúncio será feito o mais breve possível".

C/Lusa