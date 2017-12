May perde voto crucial sobre o Brexit após revolta conservadora

Graça Andrade Ramos - RTP13 Dez, 2017, 21:07 / atualizado em 13 Dez, 2017, 21:09 | Mundo

Inicialmente, a proposta de lei da Saída da UE previa que o Governo poderia aplicar o acordo sem consultar o Parlamento, um dos pontos desde logo mais controverso e contestado, incluindo pelo próprio partido de May.



A iniciativa da emenda partiu precisamente de um deputado do partido conservador, o antigo procurador-geral Dominic Grieve. A vitória da emenda prova que o partido o apoia e que a primeira-ministra está cada vez mais isolada a nível interno.



O Governo recorreu a todos os argumentos para convencer os deputados de que a emenda a garantir o direito de voto do Parlamento não seria necessária.



Afirmou que pretendia apresentar ao Parlamento, muito antes da conclusão do Brexit, tanto o acordo sobre para a saída como os termos da relação com a UE no futuro.



Afirmou ainda que a emenda iria por em causa um Brexit suave, quando já tinha na mão o trunfo da aprovação esta tarde pelos eurodeputados da passagem à segunda fase das negociações.



Segunda fase de negociações UE-RU

O debate arrastou-se durante horas, com o ministro para o Brexit, David Davis, a alternar com Theresa May na defesa do não à emenda. No final, as suas garantias não convenceram os rebeldes e nem com concessões de último minuto conseguiu evitar a aprovação."Estamos dececionados com o voto favorável do Parlamento a esta emenda", reagiu em comunicado um porta-voz do ministério do Brexit.A votação aconteceu durante o debate na especialidade da proposta de lei que revoga a lei de adesão do Reino Unido à Comunidade Europeia em 1973 e que transfere as normas europeias para o direito britânico.Esta foi a primeira derrota do governo de Theresa May relacionada com esta proposta de lei.Noutras ocasiões, a primeira-ministra cedeu para evitar confrontos, inclusivamente ao prometer que o resultado das negociações seria objeto de uma proposta de lei independente.A derrota interrompe a dinâmica negocial adquirida esta semana por May, depois de fechar com a Comissão Europeia osdas fronteiras na Irlanda e da proteção de cidadãos, europeus que habitem no Reino Unido e britânicos que vivam em países da UE.A derrota lança também uma sombra sobre a cimeira europeia de dois dias que se inicia amanhã, quinta-feira, em Bruxelas, sobre a passagem à segunda fase das negociações, desta vez quanto a acordos comerciais.Apesar de aprovada na generalidade em setembro, por 326 votos contra 290, a lei da Saída da UE foi objeto de cerca de 400 propostas de alteração, que têm vindo a ser analisadas.