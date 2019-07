May sugere a Corbyn que se demita da liderança do Partido Trabalhista

RTP24 Jul, 2019, 13:33 / atualizado em 24 Jul, 2019, 13:55 | Mundo

Ainda antes de Boris Johnson ser indigitado como novo primeiro-ministro britânico, Theresa May esteve no Parlamento para responder às perguntas dos deputados.







No debate no Parlamento, ao final da manhã, o líder trabalhista, Jeremy Corbyn, começou por elogiar a líder demissionária dos conservadores. “Presto homenagem ao seu sentido de dever público”, frisou.





Corbyn disse ainda esperar que Theresa May ajude na oposição “aos planos destrutivos delineados pelo seu sucessor”.





Jeremy Corbyn considerou ainda que Boris Johnson “não tem um mandato do povo” e que deveria convocar uma eleição geral ainda hoje. Questionando a primeira-ministra se concordava com esta ideia, Theresa May disse apenas: “Não”.





O líder do Partido Trabalhista assinalou ainda que a pobreza aumentou no país ao longo dos últimos três anos, desde que Theresa May chegou ao poder, assim como o número de sem-abrigo.





“Somos o quinto pais mais rico do mundo. É errado termos pessoas a dormir nas ruas”, destacou, De acordo com Jeremy Corbyn, também os tempos de espera no serviço nacional de saúde do Reino Unido (NHS) perderam qualidade.







Na resposta ao líder da oposição, a primeira-ministra demissionária sublinhou as melhorias na educação e o aumento do emprego durante os seus mandatos, desmentindo Jeremy Corbyn quanto aos números de sem-abrigo.



“Brincar com a política”









Theresa May respondeu que desenvolveu “trabalho árduo” para alcançar um acordo para o Brexit e acusou o Partido Trabalhista de “brincar com a política”, ao ter afastado todas a possibilidades de compromisso.





Ainda este ano, numa última tentativa de negociar um acordo, a líder conservadora esteve em conversação com o Partido Trabalhista durante seis semanas, mas os dois não conseguiram chegar a um entendimento para aprovar o acordo no Parlamento. “Francamente, acho que ele deveria ter vergonha de si mesmo”, concluiu.





“Termino esta troca de argumentos com Corbyn dizendo isto: como líder partidária que aceitou a realidade quando percebeu que o seu momento já tinha passado, talvez esta seja também a altura para ele fazer o mesmo”, sugeriu a líder conservadora.







Na última intervenção na Câmara dos Comuns enquanto primeira-ministra, Theresa May agradeceu ainda o apoio do marido, - Philip May, presente nas galerias parlamentares - durante os anos em que esteve na liderança do partido e do Governo.







A troca de palavras entre May e Corbyn assumiu novos contornos quando o líder trabalhista questionou quais eram as expectativas da primeira-ministra para o mandato de Boris Johnson quanto à conclusão do processo do Brexit.Após este debate, Theresa May apresentará ainda esta tarde o pedido oficial de demissão em privado, perante a rainha Isabel II. Depois, a até agora primeira-ministra irá continuar na política, mas como deputada no Parlamento.