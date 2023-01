McCarthy falha sétima eleição para liderar Câmara de Representantes dos EUA

Nesta sétima votação, até o congressista Republicano da Florida Matt Gaetz deu o seu voto ao ex-Presidente Donald Trump, tirando proveito de o regulamento da Câmara estipular que não é preciso ser membro da Câmara para liderar a bancada do partido da maioria.



Nas votações anteriores, 20 deputados Republicanos votaram a favor do candidato Byron Donalds, que se somaram a uma abstenção.



Em contraste, os Democratas, apesar de estarem em minoria na Câmara, permanecem unidos à volta da candidatura de Hakeem Jeffries, que ainda assim, naturalmente não consegue os votos necessários para ser eleito.



McCarthy continua determinado a ganhar o lugar e, hoje, garantiu hoje que vai manter a sua candidatura, enquanto o grupo de congressistas próximos de Trump insistem em procurar a escolha de Byron Donalds.



De acordo como regulamento do Congresso, a câmara continuará a reunir até que um candidato consiga os 218 votos necessários para a sua liderança.



Numa situação inédita nos últimos 100 anos na democracia norte-americana, a candidatura de Kevin McCarthy à liderança da bancada republicana na câmara baixa do Congresso não parece ter sucesso, com dezenas de congressistas a desviarem o seu voto para candidaturas internas adversárias.



O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, já qualificou como "vergonhoso" o bloqueio à eleição do novo líder da Câmara de Representantes, devido às divisões internas dos Republicanos.



"Somos o maior país do mundo. Como pode acontecer isto? Já tivemos muitos problemas com ataques às nossas instituições", lembrou hoje o chefe de Estado norte-americano, citado pela estação CNN na quarta-feira, acrescentando que "obviamente" está preocupado com o bloqueio na Câmara.



Alguns dos opositores acusam McCarthy de financiar candidatos mais moderados nas eleições intercalares de novembro, nas quais os conservadores conseguiram retirar o controlo aos democratas, mas ficaram muito aquém dos bons resultados que muitos meios de comunicação social previam.



Outros criticam McCarthy por não negociar com eles a reforma das regras do debate e os nomes para liderar as comissões do Congresso no novo mandato.



O líder da Câmara dos Representantes é a terceira maior autoridade do país, depois do Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e da vice-Presidente, Kamala Harris, que também preside ao Senado.