McDonald`s no Peru encerra em luto depois da morte de dois funcionários

O Ministério Público peruano abriu uma investigação em relação à morte de dois funcionários de um restaurante do McDonald´s em Lima, no Peru. Os dois funcionários, Alexandra Porras, de 19 anos, e Gabriel Campos, de 18, morreram este domingo, eletrocutados enquanto limpavam a cozinha do restaurante.







Segundo a polícia peruana, Alexandra Porras sofreu uma descarga elétrica enquanto limpava uma máquina de bebidas. Gabriel Campos foi também eletrocutado quando tentou ajudá-la. De acordo com a polícia, ambos estavam mortos aquando da chegada dos serviços de emergência médica.







A morte dos funcionários gerou uma onda de protestos esta terça-feira.

A razão dos protestos está ligada às condições de trabalho que existem no país. Segundos os protestatários, o trabalho no Peru não tem condições e os funcionários são vítimas de exploração.







Num comunicado, a McDonald´s afirmou que iria “apurar os detalhes do que aconteceu e contribuir no que for necessário para a investigação”.







A mãe de Alexandra Porras contou a um canal de televisão peruano que a filha já tinha falado da falta de condições que tinha no trabalho, afirmando que fazia as limpezas sem o material de proteção adequado.







A ministra do Trabalho peruana, Silvia Cáceres, citada por The Guardian , declarou: “Se os direitos destes jovens foram violados, iremos proceder a um conjunto de sanções. No entanto não é o dinheiro que é importante, porque a vida humana não tem preço”.





A agência de segurança no trabalho Sunafil afirmou que iria proceder a uma investigação durante os próximos 30 dias, para determinar se a McDonald´s tem ou não responsabilidade na morte dos dois funcionários.