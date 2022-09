MDFM/UL quer pacto para garantir boa governação

"O MDFM propõe primeiramente apostar na boa governação e dentro da boa governação pensamos em fazer uma proposta para governar com todos os partidos políticos, tendo um pacto de governação e na governação, de maneira a que possa haver também, no meu ponto de vista, e que falta muito, uma continuidade do Estado", afirmou Miguel Gomes, em declarações à Lusa, durante uma ação de campanha em Neves, distrito de Lembá (norte), pelo qual é cabeça-de-lista.

Para o presidente do MDFM/UL, "sempre que entra um governo, diz que o outro governo não fez nada e parece que há um eterno recomeço".

"Achamos que é necessário hoje dar essa continuidade do Estado, fazer com que a boa governação reine", comentou.

O MDFM concorreu às legislativas de 2018 em coligação com o Partido de Convergência Democrática (PCD) e a União para a Democracia e Desenvolvimento (UDD), tendo eleito cinco deputados, que depois se juntaram aos 23 deputados do Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe/Partido Social Democrata (MLSTP/PSD) para alcançar a maioria absoluta, na chamada `nova maioria` que suporta o Governo de Jorge Bom Jesus.

O partido, continuou, "já tem experiência na governação e conhece bem quais são os problemas e sabe quais são os caminhos para a solução".

"Falta vontade política de fazer as coisas diferentes", disse Miguel Gomes, que elencou algumas das prioridades da sua candidatura: a boa governação, a saúde, a educação, a transição energética, a aposta na família e na reconciliação da própria sociedade.

"O que nós pretendemos é trazer uma nova cultura política para São Tomé", apontou.

Questionado se está disponível para integrar uma coligação pós-eleitoral, Gomes salientou que o MDFM "sempre se pautou por ser um partido de paz, de reconciliação, mas sobretudo um partido que quer o bem para São Tomé e Príncipe".

"Estamos na luta para ganhar. Se nós ganharmos, pensamos governar com todos os partidos políticos, mas também se não ganharmos, pensamos apostar naquele partido que ganhar, mas sobretudo naquele partido que faz uma boa proposta" para o país, disse.

"O que impera sempre é melhor proposta para São Tomé e Príncipe", salientou.

Durante a ação, um membro da campanha repetia "Padre Miguel, quadradinho 11", enquanto mostrava uma imagem do boletim de voto com uma cruz no 11.º lugar, em que surge o MDFM/UL. Miguel Gomes deixou o sacerdócio em 2017, mas ainda é pela sua antiga função na igreja católica que os são-tomenses o conhecem.

Acompanhado por algumas dezenas de apoiantes, que envergavam `t-shirts` brancas com o símbolo do partido e o lema "o renascer da esperança", o candidato e líder do MDFM/UL, com um chapéu de `cowboy`, percorreu a pé algumas ruas de Neves, cumprimentando as pessoas, a quem entregava autocolantes do partido e baralhos de cartas.

"O único candidato de Lembá sou eu. Lembá também vai crescer. Os outros candidatos são de fora", dizia Miguel Gomes, que nasceu em Generosa, localidade próxima de Neves.

"O último é o primeiro", comentou um idoso, entre um grupo de "mais velhos", como se diz por aqui, numa alusão à 11.ª posição, a última, que a candidatura do MDFM/UL ocupa no boletim de voto.

À frente da caravana seguia uma carrinha de caixa aberta com alguns jovens que marcavam o ritmo com bidões de plástico e baquetas de madeira.

"Solta `jeejay`", pedia uma mulher, enquanto os músicos intensificavam o som.

No total, 11 partidos e movimentos, incluindo uma coligação, concorrem às legislativas de 25 de setembro, no mesmo dia em que decorrem eleições autárquicas e para o governo regional do Príncipe.