Medalha do Nobel da Paz vendida para ajudar crianças deslocadas na Ucrânia

O chefe de redação do jornal Novaya Gazeta, Dmitri Mouratov, vendeu a medalha do Prémio Nobel da Paz 2021 por 98,3 milhões de euros, para ajudar as crianças deslocadas pela guerra na Ucrânia.